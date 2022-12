El trino de Kylie Jenner que le hizo perder 1.300 millones de dólares a Snapchat

Tras este mensaje, las acciones de la aplicación de mensajería cayeron un 6%.

La casa matriz de Snapchat perdió este jueves 1.300 millones de dólares tras un tuit de estrella de Kylie Jenner en el que afirma ya no utiliza esa aplicación de mensajería.

"Es que alguien más ya no usa Snapchat? O soy solo yo... esto es muy triste", dijo Jenner en Twitter, cuya cuenta tiene más de 24,5 millones de seguidores.

Poco después, también tuiteó que "todavía amo a snap... mi primer amor".

El mensaje se habría producido por una inconformidad de la media hermana de Kim Kardashian con la más reciente actualización de la aplicación. De hecho, el malestar no es solo de la socialité, pues muchos seguidores se han quejado de la plataforma.

Las acciones de Snap Inc. cayeron más de 6% el jueves, lo que representa una pérdida de unos 1.300 millones de dólares en capitalización de mercado.

Jenner dio este mes a luz una hija, y el anuncio en Instagram de su embarazo fue uno de los posts que recibió más "me gusta" desde la creación de esa red social.

