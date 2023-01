El trino sobre Pablo Escobar por el que critican a J Balvin

Algunos seguidores del cantante de música urbana no le perdonan que mencione al narcotraficante.

Un trino de J Balvin sobre Pablo Escobar y su hijo, Juan Pablo, genera malestar entre los fans del antioqueño.

A través de su cuenta de Twitter, el cantante cita una frase de Sebastián Marroquín, como se hace llamar ahora el primogénito del extinto narcotraficante:

“‘Le agradezco a él haberme mostrado el camino que no hay que recorrer’, Juan Pablo Escobar (Hijo de Pablo Escobar)”, dice el tuit de Balvin.

Aunque el artista hace alusión a no seguir los pasos de la criminalidad, algunos internautas le reprochan nombrar a un personaje que le hizo tanto daño al país, mientras otras personas resaltan que José “es muy distinto” a otros artistas con ínfulas de “narquitos y sicarios”.



No es la primera vez que J Balvin causa revuelo



A principios de mayo, dos comentarios del cantante de reguetón generaron una gran polémica en redes sociales.

En el primero Osorio Balvin hacía alusión a que la pobreza es mental, comentario que desató la ira de muchos de sus seguidores.



Y el segundo, tal vez el más sonado, fue cuando escribió "100" en una publicación de Instagram de Justin Bieber donde defendió el talento de Chris Brown, acto que sus seguidores no le perdonaron, pues en el pasado el rapero golpeó a su expareja Rihanna.



