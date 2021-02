“Estaba propensa a un derrame o infarto”: viacrucis de Nanis Ochoa en el parto de Francesca

En entrevista con el programa La Red del Canal Caracol , Nanis Ochoa y el cantante Juan Pablo Navarrete hablaron del viacrucis que vivieron hace poco más de un mes con la llegada antes de tiempo de su hija Francesca. Complicaciones de salud tuvieron a modelo y a su pequeña al borde de una tragedia.

Nanis sufrió preclamsia y terminó en una cesárea de emergencia, en el octavo mes de embarazo, pero perdió cuatro litros de sangre en el proceso, situación por la que ella terminó en UCI, al igual que su bebé.

“Yo le dije al doctor: ‘doctor dame dos semanitas, yo no tengo absolutamente nada arreglado, ni la ropita, ni absolutamente nada’. O sea, me faltaba a mí un mes y días para tener la bebé, entonces estábamos desprevenidos y me dijo: “no, esto se tiene que hacer ya, esto es muy peligroso”, relató la modelo paisa.

Así que entró al procedimiento, tras el cual su esposo vio cómo su bebé fue intubada y Nanis convulsionaba.

“Hubo un momento en el que las dos se estaban yendo”, aseguró Navarrete.

“Me dio síndrome de hellp”, comentó Nanis. Su vida, prácticamente pendió de un hilo.

“Ella en cualquier momento estaba muy propensa a un derrame o a que le diera un paro cardiorrespiratorio o le diera un infarto, ya las plaquetas de ella estaban completamente mal. A mí me tocaba estar en cuidados intensivos con la bebé y en cuidados intensivos con Daniela”, contó Navarrete.

Fue luego de varios días cuando Nanis empezó a recuperarse y pudo ver a su bebé por primera vez, un momento que describe como bonito y triste al mismo tiempo.

“Fue muy duro porque la veo llena de cables, tan frágil, chiquita, flaquita. Me vieron tan exaltada que la enfermera me la puso encima. Esa primera vez fue algo impactante”, recordó.

Daniela estuvo 13 días en UCI, y tuvo que ser medicada por el siquiatra, hubo momentos de depresión, tristeza, irascibilidad, no dormía bien, describió su pareja.

Los días de angustia continuaron por cuenta de su hija Francesca, pues, aunque algunos exámenes le salían bien, su sistema gastrointestinal estaba muy inmaduro y a ello se sumó que era alérgica a la lactosa.

Solo hasta el 26 de diciembre le dieron de alta a la pequeña.

Era “una impotencia muy grande no poder hacer nada”, manifestó el cantante.

Hoy Nanis y su familia dan fe de que su recuperación a la de su niña ha sido un milagro.

Vea aquí la entrevista completa de Nanis Ochoa en La Red: