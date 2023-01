El video que desmiente el supuesto beso entre Jessi Uribe y Paola Jara en Popayán

En las imágenes, captadas desde otro ángulo, se ve claramente que el acercamiento hace parte de la presentación.

Un supuesto beso entre Jessi Uribe y Paola Jara durante un concierto en Popayán, parecía ser la confirmación de los rumores de un romance entre los cantantes de música popular.

En un video, difundido a través de redes sociales, se ve a los artistas de espalda interpretando su exitosa canción ‘Como si nada’. Al finalizar el tema, se observa cuando Jessi se acerca al rostro de Paola y la toma por la espalda, lo que fue asumido por los internautas como un beso.

Jessi Uribe y Paola Jara ya no esconden su amor y, ¿ahora se besan en tarima? pic.twitter.com/ZVTs5XAGjt — Pille pues (@PuesPille) November 5, 2019

Sin embargo, nuevas imágenes desmienten dicha muestra de afecto.

En una nueva grabación se ve a los dos músicos frente a frente en el escenario, quienes, cuando terminan de cantar ‘Como si nada’ acercan sus rostros para cantar la última estrofa del sencillo en el mismo micrófono y se abrazan como muestra de la profunda amistad que hay entre los dos.

Tras conocerse el nuevo video, varios seguidores y fans de los músicos se mostraron molestos por los rumores y señalamientos a ambos artistas:

“La gente sufre cuando los dos son solteros. Si tienen o no una relación es simplemente de ellos”, “¿Ahí es donde supuestamente se besan? La gente es muy sapa”, “Ni siquiera se besaron, a la gente sí le gusta inventar”, les escriben a los cantantes.

“Súper. Los he visto cantar esa canción en vivo y lo hacen tan profesionales, qué lindos, besos. Los quiero mucho y no le hagan caso a tantas tonterías que la gente habla para hacer daño”, “Dios los bendiga, éxitos en sus carreras y definitivamente la lengua de ciertas personas son bien viperinas, mentirosas y que solo viven para dañar la imagen de personas como ustedes y me alegra mucho que este video desmienta todo lo que han venido diciendo. Puro chisme”, son los otros mensajes que han recibido los artistas.