El video que muestra el verdadero inicio en la carrera de J Balvin

Previo a su esperado concierto en Medellín, el artista reveló una grabación que deja ver cómo fueron sus primeros conciertos y envió un inspirador mensaje.

Este sábado, J Balvin y sus fans tendrán un esperado encuentro. El reguetonero ofrecerá en el Atanasio Girardot su esperado concierto ‘El niño de Medellín’, cuya boletería está agotada hace varios meses.

Y para ambientar la fiesta, que se da precisamente cuando los paisas le dan la bienvenida a la Navidad y J Balvin cierra su temporada, el artista publicó un emotivo video en su cuenta de Instagram en el que se cómo fueron sus primeros conciertos.

En la grabación se le ve en la entrada de una barbería en un barrio popular (algunas personas dicen que del municipio de Bello y otras que de Itagüí, ambos municipios vecinos de Medellín) cantando ante un puñado de curiosos, mientras sus amigos celebran dentro del establecimiento.

J Balvin interpretó en ese momento ‘Extasis’, una de las canciones que más le piden sus fans que interprete este sábado ante una multitud en el estadio Atanasio Girardot.

Entre las personas que aparecen en el video están sus amigos Jutha, su exnovia y amiga Diana ‘la Mona’ Osorio, entre otras personas.

Aunque el video por sí solo es inspirador, más el mensaje que envió Jose, como verdaderamente se llama J Balvin.

“MADE IN MEDELLIN. En muchas partes del mundo le dicen amigo. Pero aquí le decimos parcero, cucho, chacho ,nea, nigga, apá, pito, perrito, llavería, caravana, niño, pana, bro, mi fai, papu, socio, paleo, mi so, mi pai, ma G. Eso hace a Medellín único e irrepetible en el mundo", escribió el exitoso artista, cuestionado por su postura frente al paro nacional que se vive en su país y que algunos de sus seguidores no dejan de recordarle.

"De eso, de amor, estamos hechos los paisas. Este sábado tenemos la oportunidad de celebrar, no mis logros, sino el proceso. Un proceso que pasó por los barrios, los colegios y eventos comunales. Pasó por las aceras, por las montañas y lo más importante, pasó por la CALLE. Sin un peso al inicio, hemos trabajado juntos por más de 12 años a punta de güevas, de verraquera y un poco de terquedad. Mucho trabajo, mucho sacrificio y un propósito claro. Ser feliz y compartir la felicidad. Así como yo, vos que estás leyendo esto, podés llegar, podés romperla, podés sacarla del estadio. Gracias a la vida que me ha dado tanto”, dice el mensaje.