Elaine Palacio, la colombiana que será imagen de primera colección de maquillaje de Victoria Beckham

La modelo colombiana Elaine Palacio le está dando la vuelta al mundo tras ser elegida por Victoria Beckham como la imagen de su primera colección de maquillaje. Fue presentada por la exitosa diseñadora en sus redes sociales.

Algo que Elaine Palacio , la boyacense de apenas 20 años, no imaginó mientras construye su carrera en Nueva York.

Publicidad

“Fueron prácticamente como 500 modelos y me da mucha emoción porque cuando realicé el segundo casting yo pensé que no se iban a acordar de mí. Me dio mucha alegría haber hecho parte de ese trabajo”, cuenta Elaine Palacio.

También fue elegida como portada de grandes publicaciones internacionales y sorprendió en Instyle (USA) Magazine con un maquillaje de infarto.