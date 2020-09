Elaine Palacio, la modelo de Puerto Boyacá que es portada de la revista Vogue Italia

La modelo afrocolombiana Elaine Palacio Mosquera hace parte de la portada de la revista Vogue Italia en su edición de septiembre.

La joven de 18 años nació en el municipio de Puerto Boyacá y actualmente está radicada en Nueva York.

“Gracias a Dios fui afortunada de tener esta oportunidad y es un orgullo llevar mi bandera puertoboyacense, colombiana. Son diferentes tomas las que hicimos, pero todo es como alusión a lo que ha pasado con los afros últimamente”, contó Elaine Palacio Mosquera, en entrevista con Noticias Caracol.

La publicación destaca la belleza y la lucha afro en el mundo, haciendo honor al movimiento #blacklivesmatter o ‘Las vidas negras importan’.

“Me van a ver con un vestido corto, con un afro gigantesco, porque nuestros ancestros manejaban sus pelos afros naturales. Yo nunca me había puesto un pelo tan grande, mi pelo afro junto a más pelo, entonces si va a ser algo, algo más de raza, algo más de afro, más puro”, relató la modelo.

¿Y dónde se hicieron estas fotos?

“En Nueva York, en Manhattan; fue en una iglesia y fue súper bonito”, narró la colombiana.

Elaine fue escogida por su historia de vida y su naturalidad.

“Me llamaron, no fui a hacer un casting, la verdad nunca lo hice, pero todo fue por medio de internet, de las fotos que enviaron mis agentes”, aclaró.

En agosto, Elaine hizo parte de las "100 historias, 100 portadas digitales" de esta misma revista y es una de las figuras del catálogo de Victoria’s Secret.

“Vogue y Victoria fueron unas de las marcas que me abrieron las puertas de este mercado. Es muy difícil para nosotras las latinas porque lo he vivido y lo he visto”, resaltó la colombiana.

“Hace tres años pensaba en ser atleta y ahorita verme que soy una gran modelo y que hago mi trabajo y que quiero seguir haciéndolo es algo súper importante para mí, es ver cómo he avanzado”, destacó Elaine.

Su carrera apenas comienza. Está dando pasos de gigante en la codiciada industria de la moda internacional.