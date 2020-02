Elegante y sencillo: Joaquin Phoenix y su novia se sentaron a comer en el piso tras ganar el Óscar

Como dos simples parroquianos, el actor de ‘Joker’ y Rooney Mara disfrutaron de una hamburguesa vegana antes de la fiesta de Netflix.

Phoenix, ganador del Óscar como mejor actor principal por ‘Joker’, fue una de las grandes estrellas de la noche, no solo por el merecido galardón sino por su poderoso discurso en el que criticó el “egocentrismo del hombre sobre la naturaleza”.

Aunque Rooney Mara cambió los zapatos de tacón alto por algo más cómodo, las estrellas aún lucían sus trajes de la ceremonia cuando ordenaron al restaurante Monty’s Good Burger, en Koreatwon de Los Ángeles, para comer algo. El lugar se especializa en recetas solo con vegetales.

Hay que recordar que Phoenix es activista, entre otros temas, de los derechos de los animales.

“Nos sentimos con derecho a inseminar artificialmente a una vaca y luego robar su bebé, incluso cuando los gemidos de angustia de esta son inconfundibles. Luego tomamos la leche que es para su ternero y la ponemos en nuestro café y cereal”, dijo a la audiencia durante su discurso el pasado domingo.

Los actores pidieron dos hamburguesas para llevar con orden de papas fritas, que terminaron degustando en las escaleras de un club de Los Ángeles.

