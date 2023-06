Elementos, la película de Pixar que celebra la diversidad, se estrena en Latinoamérica

Elementos, la nueva película de Pixar, ya llegó a las salas de cine de Latinoamérica. Esta cinta animada es un llamado a respetar las diferencias de cada persona.



“Soy una persona de agua, soy un gran llorón, lloro todo el tiempo. Hubo muchas semillas para comenzar esta semilla. Agradecer a mis padres por ser inmigrantes, realmente me ayudó. Crecí en este país (Estados Unidos), pero mis padres nacieron en otro lugar. Teníamos muchas diferencias culturales que yo no conocía cuando éramos niños”, aseguró Peter Sohn, director de Elementos.

La película está basada en elementos que son opuestos, pero que se atraen. El mensaje es claro: no importa qué tan diferentes sean las personas, pueden ser amantes, amigos, socios.

“Eso fue algo que esperamos que la gente tenga en mente, fue la inspiración inicialmente. Comenzó con Peter queriendo agradecer a sus padres y decir que la diversidad hace del mundo un lugar mejor”, Denise Ream, productora de Elementos.



Habló Sasha Calle

El pasado jueves, 15 de junio de 2023, llegó a las carteleras del mundo The Flash , la película de héroes de DC Comics que cuenta con una nueva Supergirl, en esta ocasión interpretada por una actriz de raíces colombianas: Sasha Calle.

Noticias Caracol habló con la actriz.

Noticias Caracol: Debemos recordar ese momento en el que Andy Muschietti le anuncia a usted que va a ser Supergirl en un video que se hizo mundialmente viral y usted por supuesto explota de emoción y de llanto. ¿Qué significó ese momento para su vida y su carrera?

Sasha Calle: Para mí ese momento lo fue todo. Siento que Supergirl representa que, ante cualquier adversidad, hay mucha esperanza y todo se puede.

Noticias Caracol: Los latinos estamos muy orgullosos de esta representación. Que el director sea de nacionalidad argentina, que Supergirl sea interpretada por una chica con origen y sangre colombiana, nos hace sentir muy orgullosos y habla de la presencia del talento latino en la meca de la industria de la meca de Hollywood.

Sasha Calle: Nosotros merecemos estar en una pantalla grande. Yo creo que los latinos son unas personas maravillosas y hermosas. Me siento muy orgullosa de estar donde estoy y me alegra que mis abuelitos me van a ver. Me quedo sin palabras.