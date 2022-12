Eleven está de regreso en el tráiler final de Stranger Things, segunda temporada

Lucas, Dustin, Mike y Will tendrán que enfrentarse a algo más tenebroso. “No es como era antes, ha crecido”, advierte el jefe Hopper.

Una enorme criatura parece que se quiere apoderar de Hawkins en la época de Halloween. Los chicos protagonistas se convertirán en cazafantasmas, pero no solo por los trajes que utilizarán para la noche de brujas, sino por lo que deberán enfrentar.

Al final de la primera temporada Will regresó, pero se trajo algo consigo del ‘otro lado’ y su mente no está del todo bien, pero él tiene la respuesta para derrotar a la extraña criatura que ingresa como hiedra a las casas y busca tomarse la ciudad.

Igual que en la primera temporada, Mike, Lucas, Dustin y Will no lucharán solos. Nancy, Jonathan, Steve pondrán de su parte para derrotar a la criatura. Esta vez el jefe Hopper y Joyce, un poco más conscientes de lo que sucedió, serán importantes en el desarrollo de la historia.

Además, el avance permite inferir que Eleven regresa con sus poderes mentales.



El 27 de octubre estarán disponibles los capítulos en Netflix.

Si quiere conocer más detalles de la siguiente temporada, puede jugar la aplicación para celular 'Stranger Things: el juego'

Aquí le contamos como hacerlo en Android o IOS.

