Elianis Garrido se refirió a imagen en la que la relacionan con Daniel Sancho: "Es un montaje"

El homicidio del cirujano colombiano Edwin Arrieta a manos del confeso asesino Daniel Sancho ha causado todo un revuelo mundial. Recientemente, a través de redes sociales, la famosa presentadora y bailarina Elianis Garrido se vio involucrada en el tema.



En las plataformas digitales se hizo viral una imagen de la barranquillera junto al chef español Daniel Sancho . En la publicación aseguraban que Garrido y Sancho fueron pareja, por lo que la colombiana empezó a recibir mensajes y comentarios al respecto.

Elianis Garrido, que suele no pronunciarse sobre las polémicas o rumores de redes sociales en los que la involucran, esta vez decidió aclarar todo en una transmisión en vivo y en el programa Lo sé todo, ante la gravedad de las afirmaciones.

"Vean, muchachos, yo normalmente no salgo a desmentir ni hablar de cosas que se hallan en el campo digital porque siento que uno le da fuerza a la información o le da veracidad cuando la hace protagonista de su día a día, yo dejo que hablen y dejo que esto pase, pero en este momento sí me afecta", empezó diciendo la presentadora.



Según Elianis Garrido, la imagen tomó tanta fuerza que llegó a personas de otros países, quienes creyeron que la información era real y empezaron a atacarla por su relación con el asesino del colombiano Edwin Arrieta.

"Hay muchas personas que quizá no me conocen, que son españolas, que son europeas y que al ver mi imagen me han buscado en TikTok y me están escribiendo cosas feísimas como si de verdad yo hubiera sido pareja sentimental de este señor", agregó la famosa.

La bailarina insistió en que la imagen que se ha difundido relacionándola con Daniel Sancho "es un montaje" malintencionado. "No tengo nada que ver con Daniel Sancho, no lo conozco, no me interesa conocerlo, nunca lo he visto”, aseguró.



"Están mintiendo con algo relacionado no solamente a mi imagen, sino que también está relacionado con un asesino, un descuartizador, absolutamente confeso, un monstruo, alguien que ante los ojos míos puede estar hasta poseído por un demonio", concluyó Elianis Garrido.