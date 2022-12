“Eliminar amigo: la venganza en la red”, prepárese para el suspenso

En internet, los recuerdos duran para siempre; pero también los errores. Ese es el argumento de la nueva película del director Levan Gabriadze y del mismo productor de Actividad paranormal.

La trama comienza con una desenfrenada fiesta en donde Laura, una de sus protagonistas, es grabada y expuesta en redes sociales en situaciones poco decorosas y tras el escarnio público al que es sometida decide suicidarse.

La cinta incluye una alta dosis de terror y suspenso.

Reparto: Heather Sossaman, Matthew Bohrer, Courtney Halverson.

Vea aquí el tráiler:

