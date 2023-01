Elizabeth Loaiza celebró su cumpleaños número 30 con estos seductores videos en el agua

La top model caleña volvió a dejar a más de un seguidor con la boca abierta. El festejo fue en hotel de México donde disfruta de vacaciones con su mamá.

"Hoy celebro un año más de vida, esta vez junto a mi madre y a mi tía. Pronto llegaré a celebrar con el resto de mi familia", escribió Elizabeth Loaiza el pasado lunes 7 de enero en su cuenta de Instagram, fecha en la que la hermosa vallecaucana cumplió sus 30 años de vida.

Junto al mensaje 'Eli' posteó un video en que se le ve nadando con un seductor traje de baño, que resalta su envidiable figura, dentro de la piscina del establecimiento donde, al parecer, ella y sus familiares se hospedan en Playa del Carmén.



"Gracias Dios por regalarme esa familia tan unida y hermosa. Gracias por los que están en mi vida y por las personas que no están también, de todos he aprendido y me siento orgullosa de ser quien han formado hoy en día", agregó.

Loaiza, además, manifestó agradecimiento a sus fanáticos por acompañarla siempre. Asimismo, aseguró que mientras tenga vida disfrutará de ella día a día, pues lo importante es "aprender de cada situación para ser mejor persona".



