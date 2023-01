Elizabeth Loaiza difundió video de su mamá en vestido de baño y la terminaron llamando “hijastra”

Su intención era que sus seguidores vieran los tenis que su progenitora llevaba puestos, pero la atención se concentró en su belleza y exuberante figura.

Elizabeth Loaiza llamó una vez más la atención de sus seguidores, pero, en esta ocasión, no fue por su propia hermosura y espectacular figura, sino la de su madre.

A través de su cuenta de Instagram, la reconocida modelo caleña decidió compartir un video de su mamá para mostrarles a sus fans los tenis que ofrece en su tienda.

“Mi mamá se muere donde sepa que la publiqué por aquí, pero, qué hijuemadre, es mi mamá y la amo así, penosa y todo. ¿Qué tal le quedan los tenis? Ya sé que es lo último que van a mirar, pero échenle una ojeadita, mi madre dice que son comodísimos”, escribió Elizabeth en la publicación.

Y, efectivamente, la exportada de Playboy México tenía razón. Sus seguidores no centraron sus miradas en el calzado y, por el contrario, quedaron fue atraídos por el despampanante cuerpo y belleza de su progenitora.

“¿Cómo estás, hijastra? Hermosa tu mami”, comentó, por ejemplo, @gjesuskmargo.

“No sabe uno quién está más buena, si la mamá o la hija. Jajajajaja”, anotó, entretanto, @cecildubanmartinez.

“Su mamá esta mejor que usted”, le dijo, por su parte, @caminocelestial.213.

Aunque unos cuantos sí se fijaron también en los tenis que llevaba la elogiada madre de Elizabeth, sobre los cuales expresaron su concepto, pero, obviamente, después de los halagos hacia quien los lucía.

“Jajaja, con una mamá así para que juguetes. Ah, y los tenis están cool”, dijo @carlos_brand_.

Cómodos o no, lo que queda claro con el video compartido por Elizabeth Loaiza es que, como dice el popular refrán, de tal palo, tal astilla.

