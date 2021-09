Elizabeth Loaiza fue víctima de millonario robo

Elizabeth Loaiza , influenciadora y empresaria, reveló en sus redes sociales que fue víctima de robo . Según su relato, criminales accedieron a dos cuentas bancarias y sustrajeron más de 8 millones de pesos. Asegura que no sabe qué hacer para que le devuelvan la plata.

En su perfil de Instagram, relató que no es la primera vez que le sucede. En el anterior caso le hurtaron 13 millones de pesos, monto que fue devuelto por la entidad bancaria días después.

“Esta vez se metieron a dos cuentas personales en las que se manejan los recursos de dos empresas y se robaron más de 8 millones de pesos. A las dos cuentas se ingresa con el mismo usuario y la misma clave. Llamé al banco y me dijeron que ya me habían dado respuesta por medio de una carta y que no van a responder por el dinero”, escribió Elizabeth Loaiza.

Elizabeth Loaiza aseguró que no sabe a quién recurrir para solucionar la situación y que el dinero que le robaron es fruto de su trabajo.

“No sé qué hacer. Para reunir esa plata se deben vender muchos productos. Es increíble que la respuesta de ellos sea cambie la clave y el usuario para que no la vuelvan a robar. ¿Quién regresa el dinero?”, concluyó.