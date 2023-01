Elizabeth Loaiza le salió al paso a chisme de que por su culpa Ariadna Gutiérrez terminó con su ex

La top model compartió un fragmento de una conversación con la exreina, a quien dice conocer desde hace años, donde ambas se burlan de los rumores.

A través de su cuenta de Instagram, Elizabeth Loaiza desmintió señalamientos que afirman que sería la responsable de la ruptura amorosa de Ariadna Gutiérrez y el famoso DJ Cedric Gervais, con quien se iba a casar.

"Llegó a mis oídos un chisme que se me hizo ridículo y me duele ver cómo en Colombia la gente no puede ver a alguien tranquilo, porque algo deben inventarse. Qué pereza esa manera de juzgar a las personas a diestra y siniestra sin tan siquiera haber cruzado algún día palabras con ellas", dijo la caleña en su red social.

Eli invitó a quienes la señalan a que averiguaran mejor lo que escuchan antes de replicarlo, pues, sostuvo, "en la mayoría de las veces es cuento".

"Como mujer grande que soy, apenas oí que dijeron que una relación se había terminado por mi culpa, lo primero que hice fue escribirle a la novia", escribió la bella vallecaucana junto a un pantallazo de su diálogo con Ariadna.



La modelo manifestó su admiración hacia la ex Miss Colombia y virreina universal. También aprovechó para resaltar que nunca se metería con alguien comprometido y explicó el porqué.

"Jamás le haría eso de quitarle a su amor, ni a ella, ni a nadie. A mí me lo quitaron y yo sí que sé que es sufrir por amor, bastante me dolió cuando una mujer se metió en mi hogar, en mi familia", añadió.

Para finalizar, Elizabeth Loaiza también cuestionó la falta de ética, moral y de principios de quienes hacen circular este tipo de rumores y sentenció que "la maldad no tiene límites".

