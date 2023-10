Elizabeth Loaiza reveló la millonaria cifra que le ofreció un empresario por "pasar la noche"

Elizabeth Loaiza es una de las modelos y creadoras de contenido más famosas de Colombia. Su belleza y emprendimientos la han llevado a ser una de las celebridades que más factura, incluso recibiendo millonarias propuestas.



En una reciente entrevista con La Red, la mujer que fue Miss Mundo Colombia en el 2006 reveló algunos detalles del dinero que alcanza a ganar mensualmente con su perfil en la plataforma de contenido para adultos OnlyFans y la cantidad de dinero que le han ofrecido por tener relaciones sexuales.

La modelo aseguró que, aunque realiza este tipo de contenido en la plataforma, "no se debe comparar con la prostitución" porque finalmente está generando un entretenimiento para sus suscriptores sin pasar por encima de su dignidad.

Pero recordó que algunos suscriptores con mayor capacidad económica han pensado que ella podría realizar favores sexuales por dinero "y uno no siempre hace todo por dinero", aseguró. Loaiza reveló que "una persona me ofreció dos mil millones de pesos por pasar la noche".



Elizabeth Loaiza señaló que, cuando rechazó la oferta de este empresario, "me decía 'es que tú crees que la tienes de oro', y no creo eso, pero para él esa cantidad de dinero no era nada, pero para mí era mi dignidad".

La modelo, que también hace parte de las famosas víctimas de los biopolímeros, señaló que por un tiempo esta persona dejó de buscarla, pero tiempo más tarde apareció con una oferta más ambiciosa. "Me llamó y me dijo: 'te compro la mansión que quieras, en el lugar del mundo que quieras, te la pongo a tu nombre, te doy un helicóptero. Trabaja para mí y vivamos juntos'".

Nuevamente Elizabeth Loaiza decidió rechazar la oferta de este hombre, de quien no reveló su nombre, pero señaló que "sí es muy famoso, porque es un empresario que es muy nombrado en periódicos, pero no famoso en televisión".



Por otro lado, la famosa modelo vallecaucana señaló que para poder crear contenido en la plataforma de OnlyFans tuvo que llegar a un acuerdo con su pareja Juan Pablo Benavides, evitando conflictos.

Señaló que, mensualmente, hace unas ganancias promedio de 5.000 dólares, un poco más de 20 millones de pesos. "Todo depende de qué tan pendiente estés de responder los mensajes, casi siempre es un poco más de cinco mil", aseguró.