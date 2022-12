“Ella bailaba”: Gianluca Vacchi reveló cómo inició su relación amorosa con Ariadna Gutiérrez

El empresario dijo, en un programa italiano, que pensaba en quedarse soltero, pero de repente vio “a esa maravilla divina”.

“Quería quedarme soltero, parar un poco y disfrutar la vida de soltero. Fui a Miami, estaba en una playa, escuché algo de música y pensé ‘un DJ’, me giro y está esta maravilla divina”, narró Vacchi.

Al ser preguntada sobre si conocía a Gianluca antes de este encuentro, la colombiana respondió: “yo lo conocía, pero no quería hablar con él porque estaba con Rafaela, su mejor amiga, no quería molestar”.

“Me enamoré de él por la música”, confesó, además, Ariadna Gutiérrez.

En broma, el italiano afirmó que se dedica 60% a la música y 40% a la ex señorita Colombia.



Desde julio pasado se conoció que Ariadna Gutiérrez y el millonario europeo tenían una relación amorosa.

A partir de eso momento no faltaron imágenes de la pareja en redes sociales:



Advertisement