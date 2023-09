Ella es la artista que le dio un cuadro a Shakira durante su visita a Barranquilla: "Me inspira"

La visita de Shakira a Barranquilla durante el fin de semana pasado dejó varios momentos a destacar, además de la apertura de un nuevo megacolegio que beneficiará a miles de niños de la ciudad . Entre ellos, el regalo que recibió de una artista local.



Shakira pisó el suelo de su tierra natal y fue gratamente recibida por los barranquilleros. A las afueras del megacolegio Institución Educativa Distrital Nuevo Bosque Pies Descalzos decenas de fanáticos se reunieron a la espera de que la famosa saliera a saludarlos.

Con todo su carisma, la barranquillera no los hizo esperar. En medio de los videos se ve que una fan en especial llamó la atención de Shakira. La intérprete de 'Monotonía' se acercó a una joven que sostenía un gran cuadro de ella y se lo firmó.

La afortunada es una artista empírica de 19 años que manifestó su sueño de conocer a Shakira. Janie Mishel, momentos antes de la llegada de la cantante, manifestó ante las cámaras la intención que tenía con el retrato, un cuadro que es una pintura al óleo en lienzo, que llevó hasta las instalaciones del nuevo colegio de la fundación Pies Descalzos.



"Espero poder entregarle este cuadro y que ella sienta lo que trato de transmitirle por medio del arte", manifestó la joven que hace tan solo dos semanas empezó a estudiar arte.

Tras poder ingresar al megacolegio y entregarle su dibujo a la cantante colombiana, la joven fue recibida con aplausos por sus compañeros de clase. Janie Mishel, por su parte, publicó con orgullo en redes sociales sus fotos junto a Shakira.

"Me da mucha alegría que una gran artista me diga a mí que también soy una gran artista", reveló la joven sobre su conversación con la barranquillera en el megacolegio. "Me dio un abrazo fuerte, eso me dio mucha felicidad", agregó.

Reveló que tardó cerca de siete horas en realizar ese cuadro de la cantante barranquillera. "Soy fan de ella, porque es una barranquillera que surgió y salió adelante, me inspira mucho a crecer. Nos demostró a todos que los sueños sí se pueden cumplir".



Luego de hacer acto de presencia en la apertura del colegio, Shakira y sus hijos tienen previsto estar algunos días en la capital del Atlántico, esto para pasar tiempo de calidad con los padres de la cantante, William Mebarak y Nidia Ripoll.