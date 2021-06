Ella es Zulma, la presentadora de ‘La reina del flow 2’ que cayó en los encantos de Charly

Zulma, presentadora de entretenimiento en ‘La reina del flow 2’ , cayó en los encantos de Charly Flow y resultó lastimada emocional y profesionalmente.

Valentina Lizcano, actriz que la interpreta, habló de los cambios con los que llega su personaje, una mujer fuerte, segura, con los pies en la tierra.

“En este momento y durante un buen rato se vienen encuentros fuertes, porque hay mucha rabia en ella”, dice Valentina.

“Charly para Zulma siempre va representar un enemigo, alguien que le debe algo”, agregó.

El personaje tiene feliz a Valentina Lizcano y, en medio de un pequeño accidente, le dio una grata sorpresa.

“Tuve un accidente en grabación, una imprudencia. Salí corriendo, el piso estaba mojado, me rodé, me caí y gracias a eso me di cuenta que estaba esperando mi bebé; no tenía ni idea, no fue una bebé planeada”, cuenta.