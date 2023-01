“Ella quiere matar a mis hijas”: ex de Sofía Vergara habla sobre embriones que congeló con la actriz

Nick Loeb negó tener una obsesión con la actriz colombiana, como muchos medios han sugerido.

Durante una entrevista en el programa ‘Suelta la sopa’ de la cadena televisiva Telemundo el empresario estadounidense hizo duras revelaciones sobre el proceso con Sofía Vergara y afirmó que la Toti quería deshacerse de los embriones que ambos tomaron la decisión de congelar.

Para Loeb, los embriones son vida y por ello no deben morir. Asimismo, dijo que ambos fetos son niñas y que junto a la actriz colombiana habían decidido llamarlas Emma e Isabella.

La ex pareja de Sofía Vergara señaló que antes de escalar en el estrellato la colombiana pensaba diferente.

“Antes de ser famosa, cuando yo encontré a Sofía, Sofía era mucho más conservadora, cuando yo estoy con ella, ella siempre fue provida, no entiendo por qué ella ahora quiere matar mis hijas”, afirmó.

Completó hablando sobre la postura religiosa de la actriz.

“Ella es católica y provida, pero ahora, que a ella no le gusta ese tema o no quiere responsabilidad, ella cambia”, dijo el estadounidense.

Incluso, Loeb se atrevió a sugerir que Sofía Vergara no puso los embriones en su útero para no perder la figura con la que salía en televisión.

Contó que en dos ocasiones habían probado con un vientre de alquiler, pero, desafortunadamente, se habían presentado abortos involuntarios.

Cuando el entrevistador de ‘Suelta la sopa’ le preguntó por qué usaron dos veces a la misma mujer para llevar los embriones en su vientre, Loeb responde que fue una decisión de Sofía y deja entrever sus sospechas sobre la posibilidad de que la colombiana no quisiera más hijos, por lo que utilizó la misma subrogada.

Agregó, además, que mucha gente tiene hijos y se separa, por lo que su ruptura no es motivo para “matar” a las ‘niñas’.

Bajo el argumento de que Sofía Vergara no tendría ninguna responsabilidad que cumplir, Nick Loeb negó tener interés sobre la fortuna de la actriz de Modern Family.

“Ella no necesita tener responsabilidad… yo no quiero el dinero de ella, yo tengo dinero, mi familia tiene dinero, no necesito del dinero de ella”, fueron sus palabras.

Loeb respondió afirmativamente cuando le preguntaron si se encargaría de la crianza de los hasta ahora embriones.

Confesó que las causas de su ruptura con Sofía Vergara radican en su deseo de conformar una familia, contrario, a lo que, según él, quería la colombiana.

Aunque Sofía Vergara no se ha pronunciado sobre la situación, en su última consideración sobre el tema afirmó su voluntad de que los embriones permanecieran congelados.

Nick Loeb dijo que es inadmisible que los embriones ‘mueran’ y espera que ambos fetos sean gestados.

Argumentó que no se trata de un aborto ni sobre el cuerpo de Sofía, sino sobre el derecho de sus hijas a nacer: “En toda ley de aborto es el derecho de toda mujer de no portar a un niño. Yo no estoy obligándola a portar un hijo, esto no se trata de su cuerpo. Si ella no hubiera querido un bebé, no es como si hubiéramos tenido un bebé por accidente, como que tuvimos sexo y de repente quedó embarazada. Nosotros tomamos conscientemente una decisión para llevar a cabo un procedimiento muy costoso para crear una vida. Tomamos la decisión de crear una vida, y la creamos, entonces, ¿Por qué después de crearla, querer destruirla?”