EllasHablan: campaña que busca empoderar a niñas y adolescentes como futuras lideresas

Este domingo se celebra el Día Internacional de la Niña, por eso nace la campaña #EllasHablan, una iniciativa que busca empoderar a niñas y adolescentes e inspirarlas a defender sus derechos de una forma muy creativa.

A la red social TikTok llegará un mensaje especial para que jóvenes de Latinoamérica se inspiren en poderosos discursos de mujeres líderes en Colombia y en el mundo.

“Ellas son importantes, tienen voz y pueden ser referentes de liderazgo”, dice Heidy Amaya, directora de la Fundación Niñas sin miedo.

A la idea de Pony Malta se han unido reconocidas fundaciones, entre ellas Niñas sin miedo, que busca dar voz a las niñas para que reconozcan sus derechos y alcancen sus sueños.

“Se busca enfocarlas y decirles que son poderosas, son fuertes, son capaces. Que en el futuro no tengan miedo de ser jefes, no tengan miedo de ser líderes, no tengan miedo de llegar a una posición de poder, que sean capaces de afrontar todas las posiciones con valentía”, explica la abogada y donante de la fundación Niñas sin miedo Natalia Estupiñán

Para unirse, solo deben identificarse con mujeres inspiradoras como como Lady Gaga, Oprah Winfrey, Michele Obama y Emma Watson, entre muchas otras.

Este domingo se sabrá más sobre esta puerta que se abre a través de redes sociales para las futuras niñas empoderadas.