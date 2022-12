Elton John y Lady Gaga, juntos en concierto sorpresa en Los Ángeles

Elton John ofreció este sábado a miles de fans un concierto sorpresa en West Hollywood, en Los Ángeles, con la diva Lady Gaga como invitada, con motivo de los premios Óscar.

La estrella de las baladas cantó en el estacionamiento de lo que antes era la tienda de discos Tower Records de Los Ángeles, como un gesto de agradecimiento a la ciudad por acoger una fiesta en la que se recaudarán fondos para la fundación de lucha contra el Sida del cantante.

El músico inglés, de 66 años y quien tocó ante miles de fans el sábado al mediodía, esperó hasta el viernes por la tarde para anunciar su recital gratuito, con el fin de limitar el público, informó el diario The Los Angeles Times.

Durante el espectáculo, que duró 70 minutos, Elton John cantó un dúo con la cantante Lady Gaga e interpretó algunos de sus éxitos como "Bennie and the Jets", "Tiny Dancer" y "Your Song".

Algunos miles de personas se apiñaron en el estacionamiento y en las calles aledañas para ver el concierto, mientras que otros pudieron disfrutarlo desde sus ventanas y techos, relató The Los Angeles Times.

Elton John debutó en Estados Unidos en 1970 en el cercano bar Troubadour, agregó el periódico.

El cantante, quien es gay, ha recaudado más de 321 millones de dólares a través de su fundación Elton John AIDS Foundation para el tratamiento y la prevención del VIH y el Sida.

Este domingo se celebra la 88 ceremonia de los premios Óscar, en la que se celebra las mejores obras del séptimo arte.