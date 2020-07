Embarazo en riesgo: Elizabeth Loaiza confesó que tiene amenaza de aborto

A través de sus cuentas oficiales, Elizabeth Loaiza, empresaria y modelo caleña, anunció que su embarazo está riesgo y que tiene amenaza de aborto.

La noticia la dio en la noche de este jueves 9 de julio, pues en horas de la mañana puso en sus redes una imagen con una oración a Dios, lo que preocupo mucho a sus seguidores

Horas después salió a explicar la difícil situación que están enfrentando ella y su familia.

“Me han preguntado muy preocupados que qué ha pasado. Antes de tener a mi hija: Ana Sofía, la primera vez que quedé en embarazo, perdí el bebé. Creo que tengo la matriz súper débil. Después de eso, nació Sofi. No había vuelto a estar en embarazo hasta ahora, que tuve una amenaza de aborto”, contó.

Publicidad

La empresaria explicó que ha tenido que estar acostada y no puede caminar.

“Fui al baño y cuando me levanté vi manchitas de sangre. De inmediato llamé a mi doctor (…) He estado súper triste acá en la cama. Me arrodillé, aunque no me dejan, y he estado orándole a Dios. Le pedí que fuera su voluntad”, relató.

“Le dije a Juan Pablo (su novio): Hagamos un trato con Dios (…) Todo va a salir bien”, agregó.

Cabe recordar que Loaiza hizo público su embarazo el pasado 21 de junio.

Desde entonces ha compartido los mejores momentos de su proceso, junto a su pareja. Incluso, cuando se le empezaron a borrar los cuadritos que había formado en largas jornadas de ejercicio.

Publicidad

Desde horas de la mañana de este viernes 10 de julio, la modelo compartió con sus seguidores la ida al médico, en la que se veía muy positiva frente a la situación.