Emily Munera, del Desafío The Box, habla del grave accidente que sufrió: "Sentí que me iba a morir"

Emily Munera, quien participó en el Desafío The Box, preocupó a sus seguidores luego de compartir en su cuenta de Instagram que sufrió un accidente de tránsito en Mocoa, Putumayo, que casi le cuesta la vida. La joven comentó que tuvo que someterse a una cirugía.



En entrevista con Día a Día, programa de Caracol Televisión , Emily Munera relató los momentos angustiosos que vivió tras el accidente: "Eran como las 11 de la noche, iba de parrillera en una moto, venía otra moto, pero sin luces y a mucha velocidad. La moto nos chocó y yo choqué contra la cabeza de mi compañero, y todo el impacto lo recibí yo".

“Tuve una fractura del cráneo frontal, en la órbita del ojo izquierdo. El derecho también, pero no tanto. La fractura de los pómulos, del tabique y de la mandíbula superior. Mejor dicho, estuve como un rompecabezas”, comentó.

La joven reconoció la labor de los médicos que la atendieron e informó que su cirugía duró ocho horas; además, se sometió a otros tratamientos para avanzar en su recuperación.

“Me cuenta mi hermana que yo no despertaba (de la cirugía). Gracias a Dios ya estoy mejor, ya puedo hablar. Agradecida con Dios y con la vida. Fue un susto horrible, sentí que me iba a morir, pero aquí estoy de nuevo”, dijo, entre lágrimas.



Ahora, Emily Munera se recupera en un hospital y agradece el apoyo de sus seguidores, amigos y familia.

"Muchas gracias a todas las personas que me han enviado mensajes de motivación. A los que han orado por mí, no lo dejen de hacer, por favor. La verdad yo no los puedo leer, pero mi hermana me los lee, me pone los audios, y le agradezco a todas las personas que, desde el primer día que me pasó esto, lo han hecho", expresó la joven en un video.

Sus seguidores de inmediato reaccionaron con comentarios como "fuerza guerrera 🙌 seguimos orando", "ánimo, ya casi sales de eso, un abrazo gigante desde la distancia 🙌" y "ya estás mucho mejor 🤩 súper, sigue así de guerrera y berraca".