Emily Munera, exparticipante del 'Desafío The Box', sufrió grave accidente de tránsito

Emily Munera, exparticipante del ‘Desafío The Box’ , sufrió varias fracturas en el rostro tras verse involucrada en un accidente de tránsito mientras iba como parrillera en una moto en Mocoa, Putumayo.

La deportista y modelo, de 23 años, informó por medio de su cuenta de Instagram (@_emilymunera) que debieron trasladarla a Puerto Asís para remitirla en un centro médico especializado.

Con una venda, la cual cubría parte de su rostro, Emily Munera comentó que pensó que “iba a morir” y narró lo sucedido.

“Iba en la moto y venía otra de frente, pero no tenía las luces encendidas. Solo me acuerdo que chocamos, grité y no me acuerdo de nada más hasta que llegué al hospital”, contó Munera.

En el video expresó que la situación le ha dado “mucho miedo, pero soy una mujer que cree mucho en Dios y a veces las cosas pasan por algo para enseñarnos. Tal vez estamos haciendo algo mal que no nos hemos dado cuenta. Sé que voy a estar bien y les agradecería muchísimo si oran por mí”.

Emily Munera tiene una fractura en la nariz y un trauma craneoencefálico. Los médicos determinaron que padece una inflamación en el cerebro, pero no se trata de ningún derrame.

En estos momentos la modelo se encuentra en cuidados intermedios para que los especialistas traten la inflamación y pueda ser sometida a cirugía.

Sus excompañeros del Desafío The Box se pronunciaron tras conocer el estado de salud de Emily Munera. Entre otros, Valkyria y Juan Pablo Casallas desearon su pronta recuperación.