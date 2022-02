Eminem arrodillado contra el racismo, entre lo más comentado del show del Super Bowl

Las megaestrellas Dr. Dre, Snoop Dogg y Mary J. Blige llevaron los ritmos del hip hop por primera vez al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl , donde Eminem invocó una protesta por la justicia racial arrodillándose sobre el escenario.

El esperado show, que incluyó la aparición sorpresa de 50 Cent, dio brillo al primer Super Bowl celebrado en Los Ángeles (California) en casi 30 años, que concluyó con el triunfo de los locales Rams ante los Cincinnati Bengals por 23-20.

Sobre el césped del flamante SoFi Stadium, inaugurado en 2020 con un presupuesto de más de 5.000 millones de dólares, aparecieron cinco viviendas blancas colocadas sobre un mapa de Los Ángeles iluminado y con los coches deportivos estacionados a la puerta, en un mensaje claro de que se trata fundamentalmente de una música urbana con culto por el dinero.

Dre y Snoop abrieron el espectáculo con su éxito 'The next episode', antes de rendir homenaje al fallecido Tupac Shakur con 'California Love'. El rapero de Detroit Eminem interpretó su éxito 'Lose Yourself', ganador de un premio Grammy y un Óscar, que cerró hincando una rodilla en el escenario, un gesto que evocó la protesta contra el racismo del exjugador de la NFL Colin Kaepernick.

El gesto de Kaepernick, quien decidió arrodillarse durante el himno estadounidense previo a los partidos en 2016, fue duramente criticado por Donald Trump y sectores de la sociedad y le costó su carrera en la NFL.

Los raperos se fueron sucediendo acompañados por sus respectivos cuerpos de bailarines ante los 70.000 espectadores que llenaron el estadio, en lo que parece una nueva normalidad tras dos años de pandemia del COVID-19, pese a que tuvieron que presentar certificado de vacunación o test negativo y mascarilla.

Los cinco artistas reunidos han ganado 44 premios Grammy -solo Eminem tiene 15- y han creado 22 álbumes convertidos en el número 1 del Billboard.

Objeto esta semana de una denuncia por un supuesto abuso sexual ocurrido en 2013, solo Snoop Dogg no tiene Grammy pese a haber sido nominado en 17 ocasiones.

El Super Bowl regresó a Los Ángeles por primera vez desde 1993, en el tercer año de colaboración entre la NFL, Pepsi y Roc Nation, la compañía del magnate del hip hop Jay-Z, el marido de Beyoncé, que junto con el productor Jesse Collins produjeron este espectáculo.

La liga reivindica este show para promover la justicia social.

Reacciones

"Es como ver a los dioses regresar al Olimpo", celebraba un usuario de Twitter sobre este miniconcierto de poco más de 10 minutos realizado en el descanso del mayor evento deportivo del año en Estados Unidos.

"El hip-hop es el género musical más importante del planeta en este momento, por lo que es una locura que nos haya llevado todo este tiempo en ser reconocidos", declaró Dr. Dre esta semana.

Dre incluyó en su espectáculo a dos raperos sordos, Sean Forbes y Warren 'WaWa' Snipe, por lo que por primera vez hubo intérpretes de los signos.

Dre, Snoop Dogg, Eminem, Blige y Lamar se sumaron así a una larga lista de artistas célebres que han actuado en este codiciado espectáculo, entre ellos Beyoncé, Madonna, Coldplay, Katy Perry, U2, Lady Gaga, Michael Jackson, Jennifer Lopez o Shakira.

En Twitter, las opiniones estaban divididas. Muchos tuiteros aseguraban que el mejor espectáculo sigue siendo el de estrellas femeninas como Katy Perry, Lady Gaga, Madonna y Shakira y Jennifer Lopez.

En la edición anterior fue el cantante pop The Weeknd, Abel Tesfaye, quien protagonizó el espectáculo, marcado por las limitaciones que impuso la pandemia de coronavirus, protagonista en buena medida de aquel show. Un año atrás, la edición de 2020 fue eminentemente latina con Jennifer Lopez y Shakira.

Esta actuación de las megaestrellas se produce tres años después de las críticas de las que fue objeto la NFL por elegir a la banda Maroon 5 en Atlanta, que durante años había sido considerada como la capital del hip-hop.

Se rumora que artistas como Rihanna, P!nk y Cardi B habían declinado participar en aquella edición, entre la polémica por las protestas contra la brutalidad policial contra los afroamericanos que fueron lideradas por Kaepernick, entonces jugador de los San Francisco 49ers.

En la apertura del encuentro, la estrella del country Mickey Guyton interpretó el himno nacional y Jhene Aiko cantó 'America the Beautiful' acompañada por un arpa.