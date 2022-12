Emma Watson se graduó de la universidad como licenciada en literatura inglesa

Watson, más conocida como Hermione Granger en las películas de Harry Potter, tuiteó una selfie donde luce su birrete y capa.

La intérprete de 24 años de edad comenzó sus estudios en Brown en 2009, el mismo año que fue nombrada la actriz más taquillera de la década por el Libro Guinness de Récords.

Tuvo una carrera agitada en el cine mientras fue estudiante, pues participó en las dos partes de Harry Potter and the Deathly Hallows, The Perks of Being a Wallflower, This is the End y la más reciente, la cinta bíblica Noé.