Emotiva despedida de Shakira al irse de España: “Las cosas no son siempre como las soñamos”

“Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar…”, con estas palabras la cantante colombiana Shakira enmarcó su salida de España para establecer su nueva residencia en Estados Unidos, después de su separación con el exfutbolista Gerard Piqué.



La intérprete de ‘Monotonía’ tenía proyectado mudarse a Florida, Estados Unidos, a finales de 2022, sin embargo, varios quebrantos de salud de sus padres, William Mebarak y Nidia Ripoll, retrasaron el traslado.

Para su privacidad e intimidad, la artista vendió su mansión de Miami Beach para establecerse en una isla privada donde vive una de sus mejores amigas. Allí piensa vivir con sus padres, y sus hijos Sasha y Milan.

Según el acuerdo realizado por la pareja, los gastos de sus hijos serán asumidos por las dos partes, y Piqué podrá viajar frecuentemente para visitar a los niños. Diarios españoles reportaron que el exfutbolista habría manifestado su descontento frente al proceso, especialmente por la educación de sus hijos, ya que este viaje interrumpiría el ciclo escolar de los menores.

Milan y Sasha comenzarían sus clases el 11 de abril del presente año, luego de las vacaciones de Semana Santa, en la preparatoria Miami Country Day School, en el estado de Florida, Estados Unidos. La institución es considerada una de las mejores escuelas de Miami, contando con casi 1.250 estudiantes de más de 40 países, la matrícula oscila entre los 150 y 215 millones de pesos anuales, que serán asumidos en partes iguales por ambos padres.

En redes sociales las personas han compartido mensajes de aliento y apoyo a la barranquillera para el inicio de este nuevo capítulo en su vida.

Piqué, en medio de un huracán de críticas

Después de su mediática separación con Shakira para iniciar una con la modelo Clara Chía, el presidente de la King’s League, Gerard Piqué, se pronunció frente a los constantes comentarios de acoso que se han presentado a raíz de la ruptura con la barranquillera.

“Mi expareja es latinoamericana, no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades. No me importa nada, es cero, porque no les conozco de nada, es gente que no tiene vida. ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots”, declaró Piqué en medio de una transmisión virtual del portal Marca.