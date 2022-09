Emotiva reflexión de Daniela Álvarez: “Aprovecha tus piernas ahora y no lo des por sentado”

La presentadora y modelo Daniela Álvarez compartió en sus redes sociales una emotiva reflexión sobre el episodio de salud que derivó en que la amputaran un pie. La Señorita Colombia 2011 publicó un video bailando, una de las cosas que más le gusta hacer en la vida.

“Como me hacía feliz bailar así. Bailar champeta, brincar, caminar con pasos rápidos, dar una vuelta y dejarme llevar por mis pies. Cuanta confianza para hacer todo eso, me salía tan fácil, tan natural”, escribió.

Sin embargo, el momento menos pensado ocurrió algo que cambió su vida para siempre.

“Un día de repente las cosas cambiaron, un pie se fue y el otro no me hace caso, pero ¿saben algo curioso?, amo ver a otros bailar, le digo a mi novio que baile, me meto a ver a mis profesores y recuerdo cómo era”, manifestó.

Por esa razón, Daniela Álvarez no dudó en enviarles un mensaje contundente a sus seguidores.

“Tú, que tienes tus dos piernas, levántate a trotar por mí, aprende a bailar ese ritmo que siempre has soñado, aprovecha tus piernas ahora y, por favor, no lo des por sentado. ¡La vida es AHORA!”, exclamó la exreina.