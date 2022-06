Emotivo reencuentro entre Harry Styles y su profesora de jardín: "Fuiste realmente maravillosa"

El cantante británico Harry Styles se llevó tremenda sorpresa durante uno de sus conciertos. En su gira 'Love on Tour', que tuvo una parada en Manchester, su ciudad natal, el exintegrante de 'One direction' tuvo un emotivo reencuentro con su profesora de jardín.

Harry Styles había visto a su maestra entre el público, por lo que pidió a sus seguidores que lo ayudaran a localizarla.

"Necesito pedirles un favor, estoy tratando de encontrar a alguien en la audiencia. Vamos a necesitar guardar silencio. Voy a tratar de localizar a esta persona. Si no les importa, ayúdenme, ¿ok? Porque es mi primera maestra de la escuela... ¡Está aquí esta noche! Su nombre es, Señora Vernon", dijo el artista un tanto emocionado.

Cuando por fin logró encontrarla, Harry Styles no pudo contener la felicidad. "¡Ahí está! ¡Señora Vernon!". El intérprete de 'As it was' continuó diciéndole que "fuiste realmente una maestra maravillosa. Gracias desde el fondo de mi corazón, significa mucho que estés aquí y te dedico esta próxima canción. ¡Un aplauso para la Señora Vernon!".

"¿Se imaginan lidiar conmigo cuando tenía cuatro años? ¡Era muy divertido!", concluyó.