Emotivo video con el que colegas de Andrés Cepeda le celebraron sus 47 años

Andrés Cepeda celebró su cumpleaños número 47 y uno de los regalos que recibió fue un emotivo video de sus colegas, que durante sus años de carrera artística se han convertido en su familia.

Juanes, Fonseca, Camilo Echeverry, Ventino, Choquibtown, Mike Bahía, entre otros artistas colombianos, dedicaron algunas palabras al cantante, resaltando sus cualidades como músico y como amigo.

Además, contaron por qué es un artista que ha influido en la carrera musical de muchos de ellos.

“He leído y he sentido el cariño de todas las personas que me han escrito y me emociona mucho que sientan mi música como propia. Estoy feliz con ese te vídeo que reúne saludos y palabras bonitas de algunos de mis colegas y amigos que quiero y admiro”, escribió Andrés Cepeda.