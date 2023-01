En conmovedora entrevista, Luisa Fernanda W cuenta cómo fueron los últimos instantes con Legarda

En exclusiva para La Red, reveló detalles de aquel trágico día, el beso que le dio cuando ya estaba herido y cómo se enteró de que había fallecido.

La famosa youtuber recordó que ese jueves, 7 de febrero, se levantaron tarde y Legarda salió a reclamar su cédula, pues se le había perdido. Ella se quedó en el apartamento, esperándolo para grabar con unos amigos un video musical.

"Me llama la mamá a decirme la noticia. Yo entré en un shock, no lo podía creer, lo primero que pregunté es que si estaba vivo, me dijeron que sí", relató Luisa Fernanda.

Partió de inmediato a la Clínica Medellín, donde el artista fue atendido de emergencia.

"Lo alcanzamos a ver vivo, yo le estaba hablando mucho, obviamente él estaba inconsciente. Le decía lo mucho que lo amaba. Lo abracé y le di un beso", afirmó la también cantante en el diálogo con La Red.

Incluso, se montó a la ambulancia donde Legarda fue trasladado a la Clínica León XIII. Un tío del cantante, que trabaja allí, fue el que les confirmó el fallecimiento.

"Es como si a ti te arrancaran el alma, muy duro", asegura.

Así mismo, Luisa Fernanda W rememoró cuál fue el último mensaje que se enviaron a través sus teléfonos celulares.

"Yo le puse: ‘amor gracias por dejarme amarte’ y él me puso: ‘gracias por dejarme amarte también mi reina hermosa’", sostuvo en La Red.

Y recalcó, una vez más: "solo tengo que recordar amor, porque él y yo nos dábamos amor todo el tiempo".

