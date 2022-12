En detalle: así se vivirán los principales eventos de la 58 Feria de Cali

Foto: Cortesía Corfecali

Desfiles como el Carnaval de Cali Viejo y de Autos Clásicos se tomarán las principales vías de la ciudad, las comunas y corregimientos se contagiarán de alegría con músicos y artistas locales invitados, la cultura del Pacífico deleitará a caleños y turistas. Estas y otras actividades, sumadas al Salsódromo , tendrán como escenario a la Sultana del Valle del 25 al 30 de diciembre.

Organizadores de la Feria de Cali ultiman los detalles para que propios y visitantes se gocen esta tradicional fiesta y mencionan algunas novedades dentro de sus principales eventos. Asimismo, hacen algunas recomendaciones, como tolerancia y respeto, para vivir la celebración sin inconvenientes.

"Estamos pidiendo a la gente que no lleve menores de edad y a las mujeres embarazadas que no asistan a lugares donde pongan en riesgo su vida y la de su bebé. Al aire libre y bajo el sol, que la gente se cuide, se aplique bloqueador, use gafas, sombrero y se hidrate permanentemente", dice Luz Adriana Latorre, gerente de Corfecali.

Latorre señala que desde el mes de agosto las diferentes autoridades, Policía, Secretarías, Dagma, así como organismos de socorro, Scouts, Cruz Roja y Bomberos, trabajan en planes de contingencia para garantizar la seguridad de los asistentes a los diferentes espectáculos de la Feria.

Desfile de Autos clásicos

Este tendrá lugar el domingo 27 de diciembre de 2:00 p. m. a 6:00 p. m., en la Autopista Suroriental. Para esta ocasión la Fuerza Aérea Colombiana va acompañar el desfile desde el aire.

“La gente va apreciar la evolución del automóvil a través del tiempo y como siempre los propietarios de estos carros acompañarán el desfile con traje de época que nos ayuda”, menciona Latorre.

Carnaval de Cali Viejo

Lunes 28 de diciembre, en la misma vía y de 3:00 p. m. a 6:00 p. m., 30 grupos de teatro y comparsas, mostrarán distintas propuestas escénicas que recrean la Cali de ayer y de hoy.

“Vamos a tener una carroza que patrocinada por el Ministerio de Cultura, que hace alusión al sanatorio de Jovita, donde va a estar el maestro Iván Montoya, dramaturgo importantísimo de Cali, interpretando a nuestra reina infinita”, cuenta la gerente de Corfecali.

Encuentro de Melómanos y Coleccionistas

Durante cinco días, del 26 al 30 de diciembre, la Unidad Deportiva Jaime Aparicio (canchas Panamericanas), será escenario de conversatorios, muestras musicales, venta de instrumentos y CD’s, dedicados a la melomanía. El encuentro tendrá además importantes invitados, entre ellos Aymée Nuviola y el bolerista puertorriqueño Raúl Marrero. Asimismo, se le rendirá homenaje al compositor colombiano José Barros.

Feria Rural y Comunera

Consta de 37 eventos descentralizados en las 22 comunas de la capital del Valle y los cinco corregimientos aledaños, durante todos los días de Feria. De acuerdo con el productor del evento, Rolando Patiño, este espacio sirve de plataforma para el lanzamiento y consolidación de artistas locales. El acceso a estos espectáculos es gratuito.

Día del Pacífico

El evento organizado por la Fundación Raíces Negras se llevará a cabo el sábado 26 de diciembre desde las 8:00 a. m. en la plazoleta de San Francisco. Contará con una gran oferta musical y gastronómica del esta hermosa región del país.

“Este año se ha querido titular ‘Encuentro de dos mares’, porque es la oportunidad de ver cómo se une por medio de la música el Pacífico y el Atlántico, con personas como Leonor González Mina, la negra grande de Colombia, y Totó La Momposina como exponentes máximos de estas dos maravillosas regiones del país”, manifiesta Luz Adriana Latorre.

Calle de la Feria

Al igual que el año anterior, la Calle de la Feria reemplazará la Cabalgata. Sin embargo, en esta ocasión los organizadores han querido extender su realización a dos días, el 29 y 30 de diciembre.

“Pasamos de cuatro a cinco tarimas. Vamos a tener una tarima dedicada a la salsa, otra a la música del pacífico, otra a la llamada música de viejoteca, otra a la música crossover y otra a la música romántica de los años 80’s”, anuncia Latorre.

Esta actividad tendrá como escenario la autopista suroriental de 7:00 p. m. a 2:00 a. gm. y contará con 50 artistas nacionales e internacionales.