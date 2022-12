En edición especial de ‘Crepúsculo’ sus protagonistas cambian de sexo

"Quería hacer algo divertido para el décimo aniversario y el editor quería algo así como un preámbulo", contó. "Pero yo pensé que tal vez podíamos hacer algo un poco más interesante".

"Hay un giro dramático. Hay otra historia, una nueva versión de ella. Ahora Bella es Beau y Edward es Edythe", reveló la autora al canal de televisión ABC.

Resultado: el primer tomo de "Twilight" ("Crepúsculo") fue reeditado con un bono titulado "Life and death, Twilight reimagined" ("Vida y muerte, crepúsculo reimaginado", ndlr), con más 400 páginas adicionales.

Basta dar vuelta al libro, disponible en Estados Unidos, para pasar de una versión a la otra.

Excepto pocas excepciones, todos los personajes cambian de sexo, reveló Meyer. Ni siquiera Jacob, el hombre lobo, escapó al hechizo y se llama Julie en la nueva versión.

Aunque los personajes sean distintos, la trama es similar "porque es solo una historia de amor y no importa quién es el chico y quién es la chica. Igual funciona", dijo la autora.

Meyer quería mostrar que Bella no era una "dama en apuros", como a menudo se le ha reprochado. "Cualquiera que esté rodeado de superhéroes va a ser un simple humano".

"¿Qué pasa si le damos vuelta a la historia y vemos cómo le va a un joven? Es lo mismo", prosiguió la autora.

Su saga de cuatro tomos ha vendido más de 150 millones de ejemplares en todo el mundo y la adaptación al cine, de cinco entregas, recaudó más de 3.300 millones de dólares en las taquillas.