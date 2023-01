“En el cielo te volveré a encontrar”: vocalista del Binomio de Oro conmueve con mensaje a su esposa

Jean Piero recordó a Laura Muñoz, quien falleció hace tres meses luego de sufrir complicaciones en el parto de su hijo Valentino.

“Me duele en el alma saber que llevamos 90 días sin ti, sin tu presencia, sin tu voz ni tu risa, sin tu amor, sin todo lo que significas para mí, para mi vida, para la de los niños”, comienza diciendo uno de los vocalistas de la agrupación vallenata en su mensaje.

Laura Muñoz dio a luz el pasado 17 de septiembre y 13 días después murió en Medellín debido a una trombosis pulmonar que se sumó a un problema cerebral.



“Quiero expresarte tantas cosas mi amor, tu sabes mejor que nadie el amor tan grande y tan especial que sentíamos el uno por el otro. Te pido perdón por cada momento que me tocó dejarte sola por irme a trabajar o por tener que cumplir compromisos que ameritaba dejarte un ratico sola. Teníamos tantos sueños juntos que aún no me explico el porqué de las cosas. Todos los días me pregunto ¿por qué Dios, por qué decidiste llevártela a ella en especial?”, reflexiona el cantante.

Luego le hace una petición: “Solo te pido, amor, que me guardes un espacio porque sé que en el cielo te volveré a encontrar cuando me toque el turno de partir. Por ahora solo te quiero decir que no nos dejes solos ni un minuto, que cuides de mí, de mi hijo, de Salomé y todos nosotros acá en la tierra para que conservemos la unión familiar, el amor y la alegría que tanto te caracterizaba a ti”.

Junto a las palabras, Jean Piero compartió una de las pocas fotos que alcanzaron a tomarse con su hijo recién nacido.

“Te amo y Te amare eternamente”, finaliza diciendo en el mensaje que despertó decenas de mensajes de respaldo entre sus seguidores.

