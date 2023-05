En el Desafío The Box siguen los regaños a Yan y La Flaca: "Son unos vándalos"

Sigue la controversia en el Desafío The Box por cuenta del mal comportamiento de los participantes Yan y La Flaca en el Cubo. Hoy Colombia los juzga y tendrán que seguir afrontando las consecuencias de este penoso episodio.



Indignación entre los participantes del Desafío The Box, fue lo que dejó el comportamiento de La Flaca y Yan durante su paso por el Cubo. Ahora no solo los juzgan sus compañeros, sino todo el país.

"Me encantó esta parte de Guajira porque lo llamó como lo que es: vandalismo", "Flaca, Yan, es hora de disculparse", "Cada quien mostró su verdadera personalidad", "Esto muestra la vida real, unos jóvenes centrados y otros vándalos", fueron algunas opiniones en redes sociales.

Los equipos Beta y Gamma pagaron las consecuencias por los actos de La Flaca y Yan. Tuvieron que sacar de sus bolsillos la suma total de 50 millones de pesos e imponerles un castigo adicional a sus dos compañeros implicados en el bochornoso episodio que por primera vez ocurre en la historia de la competencia.

¿Qué ocurrió con Yan y La Flaca?

Después de hablar de varios asuntos de la competencia en el Desafío The Box, Yan y La Flaca se dedicaron a disfrutar el momento y relajarse en el Cubo. Por lo tanto, procedieron a tomarse unos tragos y a bailar.

Durante dicha actividad, ambos decidieron simular una final en la que eran los ganadores y, como resultado, se pusieron a levantar la copa y entregar su discurso, así como dedicatorias.

Todo parecía marchar en orden hasta ese momento. Sin embargo, lo que se suponía debía terminar bien, se salió de control. Bajo los efectos del alcohol, Yan y La Flaca aparentemente perdieron la noción de su comportamiento y empezaron a romper y lanzar una diversidad de artículos que hacen parte del Cubo, entre ellos, vasos, toallas, sillas y lámparas.

Según los evidencian las imágenes del capítulo 31 del Desafío The Box, emitido en la noche del pasado lunes, 8 de mayo de 2023, gran parte de los objetos terminaron en el jacuzzi.

Y como toda acción tiene una consecuencia, Andrea Serna, presentadora del programa, les indicó que "los daños ascienden a los 50 millones de pesos” y que la única manera de estar en la próxima prueba “será trayendo este dinero”.

Fue por esto que el equipo Beta decidió enviar a su compañero una noche a Playa Baja, mientras que el equipo Gamma definió que su integrante portara el chaleco de sentencia en el próximo ciclo.