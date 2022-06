¿En qué anda el actor Juan Pablo Obregón, recordado por ‘Padres e hijos’?

El actor Juan Pablo Obregón, recordado por interpretar a Miguel Ángel Franco en ‘Padres e hijos’, aseguró que no se ha retirado de la televisión y dio detalles sobre sus proyectos actuales en entrevista con la revista Vea.

Obregón se ha dedicado a su familia y pronto se convertirá en padre por sexta ocasión.

“¿Qué pasó conmigo? Gran parte es una decisión personal. A mí, Dios me salvó prácticamente la vida en mí caminar hacia Él. Estuve a punto de separarme en el año 2012, y ese punto me movió tanto que me acercó a Dios. En ese momento empiezo a aceptar todo lo que él manda a vida y entre esas digo, ‘Señor, me retiro de la televisión o no’”, manifestó.

El actor señaló que entró en conflicto con su carrera “porque tristemente muchísimas de las cosas que hacemos en la televisión no dejan un buen ejemplo”.

Por esa razón, empezó a ser más selectivo con sus castings en el medio.

“El Señor me dijo ‘no te retires, te necesito en esos gremios’, pero sí me puso a desechar muchas cosas de entrada”, expresó.

Juan Pablo Obregón y su esposa, Ana María Malagón, han sufrido duros momentos como familia y en su relación por la pérdida de tres bebés. Ahora están dichosos porque esperan a su sexto hijo.

El actor le dijo a Vea que actualmente está en grabaciones con el Canal Caracol, pero no dio mayores detalles.

