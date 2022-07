¿En qué va el caso del compositor Tico Mercado, denunciado por golpear a Fernanda Ariza?

En octubre de 2021, la joven Fernanda Ariza sufrió una golpiza. Por estos hechos, ella denunció al famoso compositor vallenato Alberto Tico Mercado, conocido por populares temas como ‘Olvídala’. Ariza se presentó en Medicina Legal y presentó en varias fotos las evidencias de la presunta agresión sufrida por parte del músico, con quien sostuvo una relación sentimental. La joven acusó a Mercado de tentativa de feminicidio. La captura del compositor por este caso ocurrió hasta abril de este año, pero recientemente quedó en libertad.

El programa La Red del Canal Caracol buscó a las partes. Wilmer Cobo, defensor de Tico Mercado, explicó por qué un juez consideró que se trata de un caso de lesiones personales y no tentativa de feminicidio.

“Se dedujo que el delito de lesiones personales es el que tiene cabida en este caso de acuerdo con los hechos y materiales probatorios acopiados por la Fiscalía y no el feminicidio”, indicó Cobo.

Al quedar libre Mercado, la joven se ha manifestado en redes sociales rechazando esta decisión.

“Creo que soy más víctima del sistema de justicia colombiano que de mi propio victimario. Como duele denunciar y ser juzgada, como duele desestabilizar tu mundo por obtener justicia y recibir decisiones como esta. #justiciaparafernandaariza”, señaló.

Esto no acaba aquí! revocaron la decisión respecto a la medida de aseguramiento (ya estamos tomando las medidas judiciales pertinentes) , El proceso sigue y no bajaré la voz ni dejaré de buscar justicia. Fui su victima #7 porque ninguna alzó la voz pero espero ser la Última. 💪🏼 — Fernanda Ariza (@Fercha_ariza) June 17, 2022

“En principio no podríamos decir que las lesiones dan o no dan cárcel, de hecho en la ley está contemplado como delito y tiene prevista la imposición de una pena de prisión, solo que es una pena baja, y si bien, pues, en cuestión de meses, de un año, él tiene una pena baja no requiere la imposición de medida de aseguramiento para que se adelante el proceso con la persona privada de la libertad, luego al momento de imponer la condena el juez en concreto valorará las circunstancias de sí le suspende la ejecución de la condena o no”, explicó Cobo.

En cuanto a si Tico Mercado se arrepiente de lo ocurrido, su abogado señaló:

“Mi defendido Alberto Mercado Suárez ha manifestado arrepentimiento frente al comportamiento que asumió en relación con la señorita Fernanda Ariza Valencia, pero en relación con el delito de lesiones personales, él no niega que actuó con violencia sobre ella y le pudo haber ocasionado las lesiones que dice Medicina Legal, pero solo hasta ahí lo que pasa es que en este caso la Fiscalía sobredimensionó la imputación, o sea lo señaló de un delito muy grave que no tiene cabida con los hechos desarrollados”.

Fernanda Ariza se abstuvo de dar declaraciones ante las cámaras, pero a través de redes sociales sigue levantando su voz para encontrar justicia.