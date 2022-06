¿En quiebra? Epa Colombia aclara situación de su empresa tras pautar con Yeferson Cossio

Luego de que Yeferson Cossio apareció en sus redes sociales dando publicidad a los productos de Epa Colombia , varios internautas se han preguntado si la empresa de Daneidy Barrera entró en quiebra. Por tal razón, la joven influenciadora se pronunció para aclarar dichos rumores.

"Amiga, lindis, están diciendo que me quebré y un montón de cosas, pero no, antes te quiero contar que me voy a meter en todos los centros comerciales de Colombia y te voy a dar trabajo aunque no tengas experiencia. Solo te dejo inventario y facturación y listo, ya vendes keratinas conmigo", dijo Epa Colombia.

Por otra parte, Epa Colombia también explicó que una de las cuentas de su empresa fue inhabilitada.

