En rechazo a ley antitransgénero, Maroon 5 cancela conciertos

La popular banda Maroon 5 se convirtió este viernes en la última en cancelar conciertos en Carolina del Norte en rechazo a la ley que obliga a las personas transgénero a usar el baño que corresponde a su sexo de nacimiento.

El grupo, conocido por éxitos como "Moves Like Jagger" y "Makes Me Wonder", canceló conciertos fijados para septiembre en Raleigh, la capital de este estado en el este de Estados Unidos, y en su ciudad más poblada, Charlotte.

Publicidad

Activistas de derechos civiles han lanzado una campaña desde que en Carolina del Norte se aprobara una ley, conocida como HB2, que exige a las personas transgénero que usen el baño que corresponda a su sexo de nacimiento, y no al género con el cual se identifican.

El legendario roquero Bruce Springsteen inició el boicot contra el estado que luego continuaron grupos y artistas como Pearl Jam, Ringo Starr, Itzhak Perlman y el Cirque du Soleil.

Publicidad

Otros artistas escogieron no cancelar sus conciertos pero entregar donaciones a activistas que se oponen a la ley. Entre estos se incluyen la cantante Beyoncé, la banda Mumford and Sons y la estrella pop de los años 80 Cyndi Lauper.

En medio del creciente debate sobre los derechos de las personas transgénero, el presidente estadounidense, Barack Obama, ordenó a todas las escuelas del país permitir a sus estudiantes usar el baño en el que se sientan más cómodos.