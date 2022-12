En su cumpleaños, novio de Miley Cyrus la sorprende con un curioso anillo

En la celebración de cumpleaños número 24, la exestrella de Disney estuvo muy consentida y su felicidad la mostró en su cuenta de Instagram, en donde compartió diversos regalos y sorpresas que le dio Liam Hemsworth.

"El mejor día de mi vida. Gracias mi amor", escribió Miley en compañía de esta imagen.



En otra foto se ve a la cantante presumiendo orgullosa de un anillo dorado: "tú siempre sabes cómo hacer para que mis dedos sucios de niña pequeña brillen. P.D. Por favor tomen nota de la hermosa envoltura", escribió Cyrus.



Por su parte, el novio de la controvertida actriz publicó en su cuenta "el cumpleaños más feliz a mi pequeño ángel preferido”.



En The Voice no se quedaron atrás, con este video sus compañeros le expresaron tiernas palabras.

"Eres un espíritu tan hermoso y brillante", dice Alicia. "Tengo que decirlo: me encanta haber podido conocer, toda la luz que viene de ti y que no te retengas por nadie".

Adam tomó otra vía: le regaló unas tonadas de cumpleaños. Vea el mensaje: