En Timbío, Cauca, culmina uno de los últimos carnavales de Blancos y Negros del sur de Colombia

El Desfile de Disfraces, Comparsas y Carrozas le puso color a la mañana de este domingo, con la presencia de miles de personas.

Alegría, creatividad y un colorido ambiente fue lo que se vivió en el Desfile de Disfraces, Comparsas y Carrozas, que recorrió las calles de Timbío, en el último día de la XXXI versión de los Carnavales de Blancos y Negros de este municipio del sur del Cauca, que comenzó el 17 de enero de 2020.

Los artesanos dieron rienda suelta a su imaginación para homenajear a la chirimía, ritmo autóctono del sur de Colombia.

“Dice la historia que anteriormente la chirimía salía al mercado de los pueblos, pero no tenían muchos frutos. Entonces, decidieron, una vez, venderle, como se dice, el alma al diablo y fue el momento en que apareció el diablo y ahí se formó la chirimía”, recuerda el artesano Jean Carlos Velasco.

Maribel Perafán, alcaldesa de Timbío, destacó que es el desfile de este domingo 19 de enero de 2020 es uno lleno de colorido, de mucha cultura y tradición.

“Hemos estado jóvenes, chicos, niños, todos disfrutando de lo que, de verdad, debe ser un carnaval. Un carnaval con mucha tranquilidad, un encuentro para todos y, sobre todo, en paz”, comenta la mandataria.

Además, las carrozas recrearon vivencias propias de la región, mitos, leyendas y su preocupación por el deterioro del medio ambiente.

“El armadillo es un animal propio del municipio de Timbío y lo están cazando mucho, y casi no lo hay. El loro es otro de las animales en vías de extinción y los colores que tiene el loro son los colores llamativos del carnaval”, afirma Nelson Campo, artesano.

El artesano Franklin Navarro dice que el objetivo también es invitar a que se conserven las especies, incluidos los insectos. “Uno casi no les pone cuidado, pero ayudan mucho en el medio ambiente”, anota.

Los colectivos de las comparsas, donde participan niños, jóvenes y adultos, recrean la alegría de este territorio que le apuesta a la cultura y a la paz a través del arte.