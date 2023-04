En una noche cargada de reguetón, Jorge Drexler sorprende y se impone en los Grammy Latinos

El uruguayo se llevó dos de los galardones más importantes. Colombia ganó 10 gramófonos, siendo el género urbano el que más aportó.

En total el país se hizo con 10 estatuillas. Entres las que destaca los tres premios ganados por los reguetoneros J Balvin, Maluma y Karol G. A pesar de ganar por mejor álbum urbano, Balvin fue uno de los grandes perdedores de la noche.

El paisa había sido nominado en 8 categorías y solo se hizo con un Grammy, un fracaso similar al de Maluma en la edición pasada. Dos de las estatuillas las perdió a manos de Jorge Drexler. El uruguayo fue uno de los grandes ganadores de la noche con su tema ‘Telefonía’, una oda con voz y guitarra a las comunicaciones.

Maluma, quien no tuvo una buena participación hace un año, ganó a mejor álbum pop contemporáneo por F.A.M.E. En su discurso de aceptación el ‘Pretty Boy’ se le vio muy alegre ya que rompió si mala racha en los Grammy.

Karol G también fue una de las artistas más importantes de la noche. La colombiana ganó como mejor nuevo artista y tuvo una destacada presentación en la finalización de la gala. La interprete de ‘Mi Cama’ les ganó a otros artistas colombianos como Los Petitfellas.

Además de los premios, el nombre de la música colombiana también quedó en alto por las espectaculares presentaciones de Carlos Vives, Monsieur Periné, J Balvin y Sebastián Yatra. Este último sorprendió al salirse de su lugar de confort y cantar con Halsey 'No hay nadie más', tema del paisa, y 'Without me', canción de la estadounidense.

Las alegrías para Colombia comenzaron temprano en los premios Grammy Latino. Carlos Vives, Juanes, Claraluna y Silvestre Dangond fueron galardonados en la gala previa a la ceremonia televisada, evento en el que se entrega la mayoría de los gramófonos de la noche.

El primer premio para Colombia llegó de la mano del grupo vocal infantil Claraluna en la categoría de mejor álbum de música latina para niños. La producción ‘Imaginare’ siempre estuvo punteando dentro de las favoritas.

¡Felicidades! Claraluna Mejor Álbum de Música Latina Para Niños 🎶👏👏👏 #LatinGRAMMY pic.twitter.com/cVhkJNujl2 — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 15, 2018

El samario Milton Salcedo ganó la estatuilla a mejor arreglo por su participación en el tema ‘Se le ve’.

¡Felicidades! Milton Salcedo Mejor Arreglo 🎶👏👏👏 #LatinGRAMMY pic.twitter.com/KFGWY7s6ph — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 15, 2018

En la categoría mejor álbum de cumbia/vallenato, premio que iba a ser sí o sí para Colombia, Silvestre Dangond le ganó a Juan Piña, Juan Carlos Centeno y Ronal Urbina, Alberto Barros y Diana Burco, una de las primeras mujeres nominadas por una producción de este género.

Carlos Vives ganó su Grammy Latino número 15 al conseguir la estatuilla por mejor álbum tropical contemporáneo por su disco ‘Vives’.

Andrea Echeverri, que sorprendió a los asistentes a la gala previa por su sombrero con forma de Grammy, y Héctor Buitrago subieron al escenario para recoger su premio a mejor álbum de música alternativa por ‘Claroscura’.

¡Felicidades! @aterciopelados Mejor Álbum de Música Alternativa 🎶👏👏👏 #LatinGRAMMY pic.twitter.com/nlj5wzXpnB — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 15, 2018

El último colombiano en ser galardonado en la pregala fue Juanes por el video de ‘Pa Dentro’ en la categoría de mejor video musical versión corta. El paisa competía con Bomba Estéreo.

¡Felicidades! @Juanes Mejor Video Musical Versión Corta 🎶👏👏👏 #LatinGRAMMY pic.twitter.com/68G2WpBlrf — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 15, 2018

El español Rafa Sardina, ingeniero de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB), ganó a mejor ingeniería por la producción de la OFB '50 años tocando para ti'.

Minuto a Minuto

10:55 p.m. Jorge Drexler gana a grabación del año y queda como el gran ganador de la noche. Una noche en la que parecía que el reguetón se impondría, el cantante uruguayo se lleva dos de las categorías más importantes.

10:50 p.m. Karol G, ganadora por mejor nuevo artista, antecedió al último premio de la noche. La cantante paisa interpretó 'Mi Cama'.

10:38 p.m. Sorpresa en los Latin Grammy. 'Dura' de Daddy Yankee gana a mejor canción urbana imponiéndose a favoritas como 'Downtown', de Anitta y J Balvin, o 'X'. de Nicky Jam y J Balvin.

10:31 p.m. Es el turno de Bad Bunny. El cantante de trap presentó varios de sus temas con arreglos de rock.

10:18 p.m. Sebastián Yatra y Halsey. en uno de los duetos más sorpresivos de la noche. Los artistas interpretaron 'No hay nadie más', tema del paisa, y 'Without me', canción de la estadounidense.

10:04 p.m. Maná es homenajeado durante la gala de los Latin Grammy. La agrupación mexicana fue reconocida como persona del año, el trofeo fue entregado por Miguel Bosé. Antes de la gala, Fher Olvera, líder de la banda, y Alex González, baterista, recordaron a los estudiantes caídos en las protestas contra el régimen venezolano.

¡Que emoción! @manaoficial Persona del Año 2018 👏👏👏 pic.twitter.com/5cT3BnTLH2 — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 16, 2018

¡Una noche inolvidable! 🎶👏👏👏 Persona del Año 2018 en honor a @manaoficial 🎶👏👏 #LatinGRAMMY pic.twitter.com/CG20vGB4uj — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 15, 2018

9:56 p.m. Una 'X' gigante se apodera del escenario para el show de Nicky Jam, J Balvin y Steve Aoki.

9:53 p.m. 'Telefonía' de Jorge Drexler gana a mejor canción del año. El tema del uruguayo se impuso a 'Bailar contigo' de Monsieur Periné y 'Robarte un beso' de Carlos Vives y Sebastián Yatra.

9:49 p.m. En los Grammy Latino también hay espacio para la tradición. Ángela Aguilar interpreta su versión de 'La Llorona'.

9:40 p.m. El doblemente galardonado Victor Manuelle, en el escenario para interpretar uno de los temas de su laureada producción.

9:35 p.m. Después de varias nominaciones fallidas, J Balvin se lleva el primer Grammy de la noche. El paisa ganó en la categoría a mejor álbum urbano. En su discurso de aceptación, el reguetonero pidió que no se discrimine el reguetón y se le permita a las nuevas leyendas de la música surgir.

¡Felicidades! @JBALVIN Mejor Álbum de Música Urbana 🎶👏👏👏 #LatinGRAMMY pic.twitter.com/AfQu6s7Fub — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 16, 2018

9:26 p.m. La mujer más nominada de la noche, Rosalía, sube a la tarima del MGM para cantar 'Malamente', tema que ya fue galardonado esta noche.

9:16 p.m. El más nominado de la noche, J Balvin, en el escenario cantando 'Ambiente' tema perteneciente a 'Vibras', disco participante en la categoría mejor álbum de música urbana y mejor álbum.

9:03 p.m. F.A.M.E de Maluma ganó por mejor álbum vocal pop contemporáneo. "El año pasado era de los más nominados y no me llevé nada. Este año tuve una sola nominación y me lo gané", dijo el 'Pretty Boy' tras recibir el gramófono.

¡Felicidades! @maluma Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo 🎶👏👏👏 #LatinGRAMMY pic.twitter.com/Hx6QCgtrUD — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 16, 2018

8:56 p.m. "¿Me oyen?, ¿me escuchan": Thalía, la encargada de entregar el premio a mejor álbum del año. El galardón es para Luis Miguel por su producción ¡México por siempre! El 'Sol de América' no estaba en la ceremonia por lo que Thalía recibió la estatuilla.

8:52 p.m. Kany García en el escenario interpretando 'Para Siempre'.

8:49 p.m. Histórico, el Grammy a mejor álbum a música norteña va a Calibre 50 y Pesado.

8:39 p.m. Puro sabor colombiano en el escenario del MGM Grand. Carlos Vives y Monsieur Periné cantan 'Hoy tengo tiempo'.

Feliz de cantar con @monsieurperine , La voz de Catalina @madameperine es de un ángel tropical que te encanta, gracias a la academia por la oportunidad de estar en este escenario @latingrammys #latingrammy #VivesEnLosLatinGrammys pic.twitter.com/kXsadnWsGc — Carlos Vives (@carlosvives) November 16, 2018

8:36 p.m. Primer Grammy Latino para Colombia. La reguetonera Karol G ganó en la categoría mejor nuevo artista. Los Petitfellas también estaban nominados en este apartado.

¡Felicidades! @karolgmusic Mejor Nuevo Artista 🎶👏👏👏 #LatinGRAMMY pic.twitter.com/vc5CmczQLW — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 16, 2018

8:25 p.m. Calibre 50 interpreta 'El corrido de Juanito' en honor de los cientos de migrantes irregulares en los Estados Unidos.

8:20 p.m. Primer Grammy que pierde J Balvin en la noche. La española Rosalía gana en la categoría mejor fusión/interpretación urbana con 'Malamente'. La cantante dio un discurso en el que le aseguró a las mujeres del mundo que "se puede".

8:15 p.m. Mon Laferte, Natalia Lafourcade, Jorge Drexler y David Aguilar interpretan el tema 'Telefonía' del uruguayo Drexler.

8:12 p.m. ´Los creadores del sonido' del salsero Victor Manuelle recibe el premio a mejor álbum de salsa.

8:08 p.m. La italiana Laura Paussini se llevó el primer Grammy de la noche en la categoría mejor álbum pop tradicional.

¡Felicidades! @LauraPausini Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional 🎶👏👏👏 #LatinGRAMMY pic.twitter.com/0n97ha7kcW — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 16, 2018

8:00 p.m. Marc Anthony, Will Smith y Bad Bunny fueron los encargados de dar inicio a la gala de los Grammy Latinos en su edición número 19. El trío interpretó 'Está Rico'.