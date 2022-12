En venta dos casas de ‘Breaking Bad’, no incluyen laboratorio

Una madre y una hija, que trabajan como dúo de agentes inmobiliarias, dijeron que tienen en venta la casa donde el personaje Jesse Pinkman fabricaba metanfetaminas.

El precio de oferta de la casa en la zona Country Club de Albuquerque es de 1,6 millones de dólares. La casa cuenta con 325 metros cuadrados (3.500 pies cuadrados) y cuatro habitaciones.

Las agentes crearon una página de internet para promover las residencias, con la advertencia: "Laboratorio de metanfetamina no incluido".

Susan C. Feil y Alicia Feil Peterson, de la inmobiliaria Coldwell Banker Legacy, ofrecen la otra casa en el North Valley de Albuquerque por 2,65 millones de dólares. En esa casa el personaje principal, Walter White (interpretado por Bryan Cranston), amenazó a su exsocio con dos asesinos falsos.

En ‘Breaking Bad’, White, un exprofesor de secundaria, produce metanfetamina junto con Pinkman, interpretado por Aaron Paul, quien fue su alumno.

La serie terminó en 2013, pero las empresas de turismo en Albuquerque todavía aprovechan su fama y dan recorridos de ‘Breaking Bad’ por los sitios que se hicieron populares en el programa.

Incluso el buró de visitantes de la ciudad tiene un mapa sobre los sitios de interés del programa en su página de internet.

Una precuela de la serie, "Better Call Saul", se encuentra en la producción de su segunda temporada y recientemente filmó unas escenas en la oficina de The Associated Press en Albuquerque.

"Better Call Saul" presenta a un abogado penal, interpretado por Bob Odenkirk, que defiende a mafiosos, criminales menos importantes y personas que aseguran haber sido lesionadas en accidentes de tránsito.