En video: Miley Cyrus rompe en llanto al enterarse del triunfo de Trump

Miley Cyrus quien apoyó abiertamente a Hillary Clinton, tiempo atrás había dicho que se iría de su país si ganaba el empresario.

Al conocer los resultados y el triunfo del magnate no pude evitar llorar y compartir un mensaje sus palabras con sus seguidores en redes sociales.

La joven aseguró que no había podido dormir tras la derrota de la demócrata.

“Todavía pienso que en esta vida ella merece ser la primera presidente mujer y eso es lo que me pone tan triste”, aseguró en el video.

Además, dijo que Hillary tuviera la “oportunidad porque ella ha peleado por mucho tiempo y porque creo en ella cuando dice que ama este país. Es todo lo que ella ha hecho; ha dado su vida para hacerlo mejor”.

En un intento de reconocer los resultados de las elecciones asegura que “como dijo Hillary en su discurso debemos aceptar a las personas tal y como son. Donald Trump, lo acepto, inclusive lo acepto como presidente de los Estados Unidos porque quiero mantener la esperanza”.



Sin embargo, su voz quebró, luego de agradecerle a Barack Obama “todo lo que ha hecho en estos años”.

Cyrus publicó en su cuenta de Instagram una foto en la que invita a las personas a ver el video de su reacción y reflexión: “Si queremos que Donald Trump nos acepte debemos aceptar su presidencia y su promesa de ‘unificar’ a nuestro país y ‘Hacer grande a América’”, aseguró.



Advertisement