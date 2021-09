EN VIVO: Global Citizen Live 2021, únase a la transmisión de este concierto en Noticias Caracol

Noticias Caracol y Caracol Televisión se suman a la iniciativa de Global Citizen, con la transmisión del Global Citizen Live , un evento de 24 horas que va desde el mediodía del sábado 25 de septiembre hasta el mediodía del domingo 26 y que cuenta con la participación de diferentes artistas desde distintas partes del mundo como: Lagos, París, Nueva York, Londres, Sídney, Seúl, Río de Janeiro, Los Ángeles, Mumbai, entre otros.

Global Citizen Live, con el apoyo de personalidades, socios, activistas y diferentes artistas, es un movimiento que une al mundo para defender al planeta y derrotar la pobreza. Juntos pedirán a los líderes mundiales, a las empresas y a las fundaciones que den prioridad a la equidad en las vacunas, que brinden alimento a millones de personas que se enfrentan a la hambruna y que frenen el cambio climático a través de la iniciativa del 'Trillón de árboles'.

Desde Nueva York, Estados Unidos, las bandas y artistas que se presentan son: Coldplay, Billie Eilish, Camila Cabello, Jennifer López, Lizzo, Meek Mill, Shawn Mendes, con actuaciones especiales de Alessia Cara, Burna Boy, Cyndi Lauper, Jon Batiste y Lang Lang.

Ed Sheeran, Elton John, Doja Cat, Black Eyed Peas, Stormzy, Christine and the Queens, con actuaciones especiales de Angélique Kidjo, Charlie Puth y Fatma Said, hacen parte de Global Citizen Live desde París, Francia.

Desde Los Ángeles, Estados Unidos, están Stevie Wonder, Adam Lambert, Chloe x Halle, Demi Lovato, H.E.R., One Republic, Ozuna, The Lumineers y 5 Seconds of Summer.

Duran Duran, Kylie Minogue, Maneskin, Nile Rodgers y CHIC, y Rag'n'Bone Man, se unen a este gran evento desde Londres, Reino Unido, y Femi Kuti, Davido, Tiwa Savage y Made Kuti, desde Lagos, Nigeria.

Otros artistas que se unen a esta transmisión son: Andrea Bocelli, desde la Toscana; BTS, desde Seúl; Green Day, desde Los Ángeles; Keith Urban y Ricky Martin, desde varios lugares de Las Vegas; Lorde y My Morning Jacket, desde Nueva York. Metallica, desde Louisville; Sho Madjozi y Muzi, desde Johannesburgo; y, en colaboración con Sony LATAM, Camilo, desde Madrid, y Lali, desde Buenos Aires.

A través de todas las plataformas digitales de Noticias Caracol y Caracol Televisión, sea testigo del Global Citizen Live 2021 durante sus 24 horas de transmisión en vivo, desde el mediodía de este sábado, 25 de septiembre, hasta el mediodía del domingo 26. Vea también un cubrimiento especial a lo largo del día por la señal principal y la señal internacional de Caracol Televisión. Y, después de Sábados Felices, disfrute de Global Citizen Live totalmente en vivo y en directo. Además, escuche la transmisión por Blu Radio desde las 4:00 p. m. este sábado, 25 de septiembre.

Global Citizen es el movimiento más grande del mundo de tomadores de acción y generadores de impacto dedicados a poner fin a la pobreza extrema para 2030. La iniciativa Global Citizen Live, busca que las naciones más ricas cumplan la promesa de dar 100 mil millones de dólares anuales para abordar las necesidades climáticas de los países en desarrollo. Además, pide al G7 y a los multimillonarios del mundo que pongan fin a la crisis del hambre contribuyendo en al menos $ 6 mil millones de dólares para la provisión urgente de alimentos para 41 millones de personas al borde de la inanición.