¿Enamorado? Javier Ramírez publica foto romántica con otro hombre

El actor compartió en su cuenta de Instagram una imagen en la que varios usuarios señalan que la persona que lo acompaña es su compañero sentimental.

La foto, en la que se ve también un corazón, hizo crecer las especulaciones sobre si es o no el novio de Javier Ramírez.

Aunque el actor aún no se pronuncia sobre el tema, muchos insisten en que sí se trata de su pareja. La imagen ya cuenta con más de 230 mil me gusta y 7 mil comentarios.



El año pasado, el también influenciador decidió públicamente decir que era homosexual en un video de su canal en YouTube.



