Encanto es la película fenómeno del año en el país, asegura presidente de Cine Colombia

El presidente de Cine Colombia, Munir Falah, sostuvo en entrevista con Blu Radio que Encanto es la “película fenómeno del año” en el país. Aseguró que una de las principales razones es que se trata de una cinta familiar.

“La gente no veía la hora de tener una película de este calibre familiar donde pudiera llevar a toda familia y a sus hijos pequeños”, comentó Falah respecto a Encanto.

Además, informó que esperan llegar a los 25 millones de espectadores antes de finalizar el 2021, teniendo en cuenta que Cine Colombia ha ido a diferentes lugares del país, como es el caso de Vaupés.

"Por primera vez llegamos a Vaupés con la colaboración de la Armada y el Ejército Nacional y estamos ofreciéndole cine a las comunidades indígenas en el departamento. Hemos llegado a más de 800 poblaciones en el país, poblaciones a las cuales es muy difícil el acceso", añadió.

Por otro lado, el presidente de la empresa también dijo que, si bien es cierto la película de Spider-Man: No Way Home "ha llegado a niveles bastantes altos" de preventa en el país, no cree que pueda superar las cifras de Encanto. Sin embargo, informó que "sí va a colaborar mucho con el remate del año para la industria".

Por otro lado, el empresario concluyó diciendo que a las salas de Cine Colombia llegarán otras cintas como 'Matrix' y 'El Paseo 6', filmes que se estrenarán el próximo 23 de diciembre.