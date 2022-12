Enseñar a masturbarse en los colegios, la polémica petición de Shailene Woodley

Shailene Woodley, protagonista de ‘Bajo la misma estrella’ y la saga de ‘Divergente’, generó polémica en Estados Unidos luego de proponer que en los colegios haya una clase dedicada a enseñar a masturbarse.

Según la bella actriz, en entrevista con la revista The Edit, esto ayudaría a reducir embarazos no deseados y bajaría los índices de enfermedades de transmisión sexual.

“Como joven, nadie te enseña a cómo darte placer a ti misma o cómo debería ser un orgasmo. Nadie te explica que después debes sentirte satisfecha. Siempre he soñado con escribir un libro que se titule ‘No existe solo una forma correcta de masturbarse’”, comentó.